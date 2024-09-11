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В Мариуполе и районе раздавались взрывы: есть "прилеты" по складу и базированию РФ

Фото: в Мариуполе и районе раздавались взрывы 11 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Рано утром 11 сентября в Мариуполе и районе гремели взрывы. Есть "прилеты" по складу и базированию оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Мариуполь. Сопротивление".

"По меньшей мере два "прилета". Мелекине по складу оккупантов неподалеку от АЗС и бывшего магазина "Скорпион". Так называемый Второй спуск Мелекино (ул. Безуха с. Белосарайская коса) по базированию оккупантов. Предварительно, в пансионате "Светлана", но данные уточняем", - говорится в сообщении.

 

Места "прилетов" после взрывов в Мариуполе и районе 11 сентября (t.me/mrplSprotyv)

Мариуполь

В Мариуполе, как и в районе, взрывы раздавались с 3:35 и продолжались до 4:15 утра.

"Сообщали о звуках взрывов и работе ПВО оккупантов в Мангушском районе (часть Мариупольского), и в Приморском, Центральном и Кальмиусском районах города. В Левобережном районе зафиксировано базирование ПВО в районе шлаковой горы", - добавили в "Сопротивлении".

Ситуация в Мариуполе и районе

Российские войска оккупировали Мариуполь и район во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Сейчас и город, и порт, и район используются для нужд российской армии. Здесь оккупанты обустраивают новые базы и через Мариуполь перебрасывают резервы на Запорожское направление фронта.

Например, недавно сообщалось, что россияне по аналогии с ВСУ стали маркировать грузовики, которые идут через Мариуполь в Запорожскую область.

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МариупольВойна в УкраинеВзрывы