За аналогією з ЗСУ. В Маріуполі помітили вантажівки РФ з новим маркуванням (фото)

Росіяни почали маркувати вантажівки, які йдуть через Маріуполь у Запорізьку область, по-новому. Ці позначення нагадують маркування ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора в Маріуполі на військових вантажівках, що рухались з території транзитної бази по вул. Таганрогська в Розівський район Запорізької області, зафіксовано нанесення маркування у вигляді трикутника з повною аналогію тактичного маркування ЗСУ в Курській операції", - розповів він.

Як зазначає радник мера, маркування було на вантажівках з особовим складом та БК, рухались колоною в сім автівок без відкритого супровіду.

"Мета нанесення подібного маркування та його масовість допоки невідомі. Але точно підлягає врахуванню, зокрема, в районі Вугледару", - вважає Андрющенко.

У Маріуполі помітили вантажівки РФ з маркуванням, аналогічним маркуванню ЗСУ (t.me/andriyshTime)