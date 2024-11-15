В Маріуполі та Бердянську вночі лунали вибухи, працювала ППО окупантів

Ситуація в районі Маріуполя та Бердянська

І Маріуполь Донецької області, і Бердянськ Запорізької області були захоплені російською армією під час масштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

З того часу обидва порти росіяни використовують як місце для зберігання техніки та збору живої сили. Також через порти в Маріуполі та Бердянську вивозиться крадене з окупованих РФ територій. Наприклад, нещодавно повідомлялося, що з порту Маріуполя вийшов новий балкер. Окупанти завантажували його поспіхом і у темряві.

У той же час, і в Маріуполі, і в Бердянську, постійно гримлять вибухи. Наприклад, 31 жовтня у тимчасово окупованому Бердянську гриміли вибухи. Місто атакували дрони, зокрема виникли проблеми зі світлом. Над портом був помічений дим.

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