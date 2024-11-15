В Мариуполе и Бердянске ночью раздавались взрывы, работала ПВО оккупантов

Мариуполь

Так, около 23:15 вокруг города работали системы ПВО врага.

"Зафиксировано по два пуска возле Центрального района (аэропорт Мариуполя) и в районе с. Виноградное (Левобережный район)", - рассказал он.

Утром Минобороны РФ уже отчиталось о якобы 10 сбитых БПЛА над Азовским морем.

Бердянск и район

С 23:10 по 00:30 в Бердянске и районе раздавались взрывы, фиксировали работу вражеской ПВО.

"Один из эпцентров находился в районе Новопетровки (Бердянский район, рядом с Бердянском, место расположения полигона)", – отметил советник мэра.

В целом, по данным Андрющенко, становится понятна цепь эшелоновой работы российской ПВО - вдоль Приазовской зоны Мариупольско-Бердянской агломерации.