В Маріуполі стався гучний вибух. Окупанти підняли авіацію

"В Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста", - написав він.

За словами Андрющенка, одразу після вибуху незвично-активний рух авіації ворога в бік Донецька.

"Може знов свій літак приземлило ППО?" - задається риторичним питанням радник мера.

"Вибуховий" день

Зазначимо, що у п'ятницю, 13 жовтня, повідомлялося про вибухи і в центрі Херсона, який окупанти атакували в черговий раз та у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області. Також потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі (Крим). Ймовірно, вибухнув російський ракетоносій.