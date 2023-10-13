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В Маріуполі стався гучний вибух. Окупанти підняли авіацію

Фото: в Маріуполі стався гучний вибух 13 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух у п'ятницю, 13 жовтня. Загарбники підняли у небо авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі гучний вибух. Чули всі райони міста", - написав він.

За словами Андрющенка, одразу після вибуху незвично-активний рух авіації ворога в бік Донецька.

"Може знов свій літак приземлило ППО?" - задається риторичним питанням радник мера.

"Вибуховий" день

Зазначимо, що у п'ятницю, 13 жовтня, повідомлялося про вибухи і в центрі Херсона, який окупанти атакували в черговий раз та у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Неспокійно було і на тимчасово окупованих територіях, зокрема у захопленому російськими військами Мелітополі Запорізької області. Також потужний вибух пролунав в окупованому Севастополі (Крим). Ймовірно, вибухнув російський ракетоносій.

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МаріупольВибух