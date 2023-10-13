В Мариуполе произошел громкий взрыв. Оккупанты подняли авиацию

"В Мариуполе громкий взрыв. Слышали все районы города", - написал он.

По словам Андрющенко, сразу после взрыва непривычно активное движение авиации врага в сторону Донецка.

"Может снова свой самолет приземлило ПВО?" - задается риторическим вопросом советник мэра.

"Взрывной" день

Отметим, что в пятницу, 13 октября, сообщалось о взрывах и в центре Херсона, который оккупанты атаковали в очередной раз и в Криворожском районе Днепропетровской области.

Неспокойно было и на временно оккупированных территориях, в частности, в захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области. Также мощный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе (Крым). Вероятно, взорвался российский ракетоноситель.