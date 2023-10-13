RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мариуполе произошел громкий взрыв. Оккупанты подняли авиацию

Фото: в Мариуполе произошел громкий взрыв 13 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв в пятницу, 13 октября. Захватчики подняли в небо авиацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе громкий взрыв. Слышали все районы города", - написал он.

По словам Андрющенко, сразу после взрыва непривычно активное движение авиации врага в сторону Донецка.

"Может снова свой самолет приземлило ПВО?" - задается риторическим вопросом советник мэра.

"Взрывной" день

Отметим, что в пятницу, 13 октября, сообщалось о взрывах и в центре Херсона, который оккупанты атаковали в очередной раз и в Криворожском районе Днепропетровской области.

Неспокойно было и на временно оккупированных территориях, в частности, в захваченном российскими войсками Мелитополе Запорожской области. Также мощный взрыв прогремел в оккупированном Севастополе (Крым). Вероятно, взорвался российский ракетоноситель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВзрыв