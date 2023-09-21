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В Маріуполі стаціонари закрили для цивільних. Щотижня вмирають 300-400 людей, - Андрющенко

Фото: у Маріуполі стаціонари лікарень закрили для цивільних (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через велику кількість поранених окупантів на фронті, стаціонари в Маріуполі закрили для прийому цивільних. Тому кожен тиждень вмирають від 300 до 400 містян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Поранених росіян настільки багато, що стаціонари в Маріуполі зупинили прийом хворих цивільних. Де-факто, людей накачують пігулками, знеболювальними та відправляють додому", - розповів він, додавши, що у загарбників подібний режим називають лікуванням "у спокійній обстановці". 

Тому, за даними радника мера, рівень смертності в Маріуполі не меншає. 

"Щотижня через подібну злочинну політику ми втрачаємо від 300 до 400 маріупольців", - констатує Андрющенко.

Смертність у Маріуполі

Про те, що у Маріуполі зростає смертність, повідомлялося ще у квітні. Тоді на Старокримському цвинтарі виявили великий сектор свіжих поховань.

У листопаді минулого року повідомлялося, що кожного тижня у Маріуполі помирають до 150 людей. Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Маріуполі виявлено понад 10 тисяч нових могил. За неофіційними даними, за час окупації в Маріуполі загинуло понад 22 тисячі людей.

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Маріуполь