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В Мариуполе стационары закрыли для гражданских. Еженедельно умирают 300-400 человек, - Андрющенко

Фото: в Мариуполе стационары больниц закрыли для гражданских (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за большого количества раненых оккупантов, стационары в Мариуполе закрыли для приема гражданских. Поэтому каждую неделю умирают от 300 до 400 горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Раненых россиян настолько много, что стационары в Мариуполе остановили прием больных гражданских. Де-факто людей накачивают таблетками, обезболивающими и отправляют домой", - рассказал он, добавив, что у захватчиков подобный режим называют лечением "в спокойной обстановке".

Поэтому, по данным советника мэра, уровень смертности в Мариуполе не уменьшается.

"Еженедельно из-за подобной преступной политики мы теряем от 300 до 400 мариупольцев", - констатирует Андрющенко.

Смертность в Мариуполе

О том, что в Мариуполе растет смертность, сообщалось еще в апреле. Тогда на Старокрымском кладбище обнаружили большой сектор свежих захоронений. 

В ноябре прошлого года сообщалось, что каждую неделю в Мариуполе умирают до 150 человек. Напомним, в конце 2022 года в Мариуполе обнаружено более 10 тысяч новых могил. По неофициальным данным, за время оккупации в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек.

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Мариуполь