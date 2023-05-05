ua ru
Пт, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Маріуполі російських гастарбайтерів заселяють у квартири, де жили українці

Новость на русском →
Маріуполь, П'ятниця 05 травня 2023 16:54
У Маріуполі російських гастарбайтерів заселяють у квартири, де жили українці Фото: у Маріуполі російських гастарбайтерів заселяють у квартири де жили українці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія завозить на територію окупованого Маріуполя гастарбайтерів. Їх заселяють у квартири, які через евакуацію вимушені були залишити українці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Маріупольської міської ради.

Відмічається, що у Маріуполі щодня зростає кількість гастарбайтерів. Росія привозить їх для нібито відбудування захопленого міста. При цьому майже всі є представниками так званих російських корінних народів - буряти, тувинці, представники кавказьких національностей.

"Місцеві жителі знімають відео, на яких можна побачити, що у місті вже з’явилися й жінки – дружини чи родички "приїжджих". Тепер їм надають вціліле житло маріупольців, які через повномасштабне вторгнення росіян змушені були покинути рідні домівки", - сказано в повідомленні.

Також раніше мешканці Маріуполя повідомляли про те, що гастарбайтери грабують приватні будинки жителів. При цьому так звана поліція не реагує на заяви людей.

Як повідомлялось, у небі над тимчасово окупованим Маріуполем сьогодні знову фіксують активність авіації ворога. Цього разу в напрямку Пологів (Запорізька область).

Нагадаємо, 4 травня у тимчасово окупованому Маріуполі на "Азовсталі" вибухнули міни. Внаслідок інциденту четверо ворожих саперів поранено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь окупанти Війна Росії проти України
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою