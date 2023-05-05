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В Мариуполе российских гастарбайтеров заселяют в квартиры, где жили украинцы

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 05 мая 2023 16:54
В Мариуполе российских гастарбайтеров заселяют в квартиры, где жили украинцы Фото: в Мариуполе российских гастарбайтеров заселяют в квартиры, где жили украинцы (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Россия завозит на территорию оккупированного Мариуполя гастарбайтеров. Их заселяют в квартиры, которые из-за эвакуации были вынуждены покинуть украинцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в Мариуполе каждый день растет количество гастарбайтеров. Россия привозит их для якобы восстановления захваченного города. При этом почти все являются представителями так называемых русских коренных народов – буряты, тувинцы, представители кавказских национальностей.

"Местные жители снимают видео, на которых можно увидеть, что в городе уже появились и женщины - жены или родственники "приезжих". Теперь им предоставляют уцелевшее жилье мариупольцев, которые из-за полномасштабного вторжения россиян вынуждены были покинуть родные дома", - сказано в сообщении.

Также ранее жители Мариуполя сообщали, что гастарбайтеры грабят частные дома жителей. При этом, так называемая полиция не реагирует на заявления людей.

Как сообщалось, в небе над временно оккупированным Мариуполем сегодня снова фиксируют активность авиации врага . На этот раз в направлении Пологов (Запорожская область).

Напомним, 4 мая во временно оккупированном Мариуполе на "Азовстале" взорвались мины . В результате инцидента четверо вражеских саперов ранены.

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