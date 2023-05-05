В Мариуполе российских гастарбайтеров заселяют в квартиры, где жили украинцы

Россия завозит на территорию оккупированного Мариуполя гастарбайтеров. Их заселяют в квартиры, которые из-за эвакуации были вынуждены покинуть украинцы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в Мариуполе каждый день растет количество гастарбайтеров. Россия привозит их для якобы восстановления захваченного города. При этом почти все являются представителями так называемых русских коренных народов – буряты, тувинцы, представители кавказских национальностей.

"Местные жители снимают видео, на которых можно увидеть, что в городе уже появились и женщины - жены или родственники "приезжих". Теперь им предоставляют уцелевшее жилье мариупольцев, которые из-за полномасштабного вторжения россиян вынуждены были покинуть родные дома", - сказано в сообщении.

Также ранее жители Мариуполя сообщали, что гастарбайтеры грабят частные дома жителей. При этом, так называемая полиция не реагирует на заявления людей.