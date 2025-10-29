У Маріуполі росіяни знищили частину унікальної мозаїки "Підкорювачі космосу": фото

У тимчасово окупованому Маріуполі пошкодили частину відомої мозаїки "Підкорювачі космосу", створеної маріупольським митцем Віктором Арнаутовим.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Маріупольської міської ради у Telegram.
Понад рік тому російські окупанти почали демонтаж будівлі колишнього "Будинку зв’язку", що зазнала руйнувань під час обстрілів міста. Саме на фасаді цієї споруди розташовувалася унікальна мозаїка Арнаутова, створена у 1964 році.
Спочатку окупаційна адміністрація планувала повністю демонтувати мозаїку, проте після публічного розголосу відмовилася від цього рішення. Втім, під час подальших ремонтних робіт частину панно все ж було знищено.
"Підкорювачі космосу" стала другою мозаїкою Маріуполя та важливою частиною міського монументального мистецтва. Тепер її значна частина безповоротно втрачена.
Нагадаємо, під час блокади Маріуполя російські війська зруйнували десятки мозаїчних творів, серед яких роботи Алли Горської, Леля Кузьменкова, Валентина Константінова, Ернста Коткова, Валерія Ламаха та Івана Литовченка.
