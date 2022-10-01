UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі росіяни запустили хвилю фейків після "референдуму": про що брешуть окупанти

Фото: у Маріуполі окупанти поширюють фейки, щоб залишити людей у місті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни в Маріуполі запустили ряд фейків серед місцевого населення після проведення так званого "референдуму". Окупанти таким чином хочуть залишити якнайбільше людей у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

Після "референдуму" у Маріуполі збільшилася кількість людей, які хочуть виїхати на підконтрольну Україні територію або в країни ЄС. Тому окупанти поширюють брехню, аби дискредитувати українську владу.

Так, росіяни стверджують, що після "референдуму" жителі Маріуполя нібито стали громадянами РФ, тому в Україні на них чекає арешт, а ЄС забороняє в'їзд.

Насправді ж українці не несуть відповідальності за находження в окупації, а незаконне рішення Росії про анексію не поширюється на жителів міста.

Також окупанти заявлять, що Україна нібито оголосить колаборантами тих людей, які отримали "гуманітарку" чи працювали на розборах завалів. Але ця інформація не відповідає дійсності.

"Маріупольці, які через російський полон змушені виживати, не є колаборантами через отримання гуманітарної допомоги або роботи. За виключенням керівних та інших посад, пов’язаних з організацією допомоги окупанту та певних професій", - пояснив Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти та колаборанти у Маріуполі готують мобілізацію та масово перевіряють документи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РеферендумМаріупольДонецька областьфейки