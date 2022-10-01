В Мариуполе россияне запустили волну фейков после "референдума": о чем врут оккупанты

После "референдума" в Мариуполе увеличилось количество людей, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию или в страны ЕС. Поэтому оккупанты распространяют ложь, чтобы дискредитировать украинские власти.

Так, россияне утверждают, что после "референдума" жители Мариуполя якобы стали гражданами РФ, поэтому в Украине их ждет арест, а ЕС запрещает въезд.

На самом же деле украинцы не несут ответственности за нахождение в оккупации, а незаконное решение России об аннексии не распространяется на жителей города.

Также оккупанты заявят, что Украина якобы объявит коллаборантами тех людей, которые получили "гуманитарку" или работали на разборах завалов. Но эта информация не соответствует действительности.

"Мариупольцы, которые из-за российского плена вынуждены выживать, не являются коллаборантами из-за получения гуманитарной помощи или работы. За исключением руководящих и других должностей, связанных с организацией помощи оккупанту и определенных профессий", - объяснил Андрющенко.