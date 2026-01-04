ua en ru
Війна в Україні

У Маріуполі росіяни не виплачують жителям обіцяні компенсації за зруйноване житло, - ЦПД

Маріуполь, Неділя 04 січня 2026 15:07
У Маріуполі росіяни не виплачують жителям обіцяні компенсації за зруйноване житло, - ЦПД Фото: у Маріуполі росіяни не виплачують жителям обіцяні компенсації за зруйноване житло (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни так і не виплатили жителям обіцяні компенсації за зруйноване житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.

"На тлі пропагандистських повідомлень про "новорічну ідилію" в окупованому Маріуполі продовжують зʼявлятися нові історії місцевих жителів, які не дочекалися від Росії компенсації за зруйноване житло", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, набула розголосу розповідь жительки Маріуполя, яка втратила квартиру у 2022 році. Росіяни знесли її будинок, але компенсаційне житло надавати відмовилися, бо "загубили документи".

Тепер її ще й намагаються виселити з квартири подруги під приводом "безгосподарності".

У Маріуполі росіяни не виплачують жителям обіцяні компенсації за зруйноване житло, - ЦПД

У ЦПД зазначили, що окупанти забудовують Маріуполь іпотечними комплексами для приїжджих із Росії, але місцевим у цій "відбудові" квартир не знайшлося. При цьому люди, які наважуються публічно говорити про проблему, стикаються з тиском і погрозами.

"Маріуполь став вітриною путінської "відбудови", та все це - декорація для пропаганди й офіційних звітів. Окупанти продовжують цинічно розповідати, як "піклуються про жителів Донбасу", але в реальності триває політика заміщення населення - місцевих людей без будь-яких докорів сумління викидають на вулицю", - наголосили у Центрі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі різко підвищили тарифи на комунальні послуги, зокрема, на водопостачання майже вдвічі. При цьому воду в місті подають лише на кілька годин раз на два дні.

Маріуполь Донецька область Війна в Україні
