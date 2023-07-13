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В Маріуполі пролунав вибух. Окупанти підняли в небо авіацію

Фото: вибух в Маріуполі Донецької області трапився 13 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Окупанти підняли в небо авіацію, працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"В Маріуполі вибух в напряму Мангуш - Мелекіне. Робота ППО та одразу після цього літаки та гвинтокрили в напрям півночі Донецької області", - розповів він, додавши, що "четвер перестає бути томним".

Крім того, за даними Андрющенка, з російського Приморсько-Ахтарська знов заходять літаки в напрям Вугледар - Волноваха.

"Останнім часом заходять високо, раніше набирали висоту вже над Маріупольським районом", - додав радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь Донецької області окупований російськими військами з перших місяців масштабного вторгнення РФ до України. Останнім часом у місті почастішали вибухи, постійно відбуваються "прильоти" та "бавовна", які знищують техніку та особовий склад російських військ, що базуються у захопленому місті. Буквально вранці, 13 липня, стало відомо, що в Маріуполі було завдано удару по казармах кадировців.

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Маріупольвибухи