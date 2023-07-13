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В Мариуполе раздался взрыв. Оккупанты подняли в небо авиацию

Фото: взрыв в Мариуполе Донецкой области произошел 13 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв. Оккупанты подняли в небо авиацию, работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе взрыв в направлении Мангуш - Мелекино. Работа ПВО и сразу после этого самолеты и вертолеты в направлении севера Донецкой области", - рассказал он, добавив, что "четверг перестает быть томным".

Кроме того, по данным Андрющенко, из российского Приморско-Ахтарска вновь заходят самолеты в направление Угледар - Волноваха.

"В последнее время заходят высоко, раньше набирали высоту уже над Мариупольским районом", - добавил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь Донецкой области оккупирован российскими войсками с первых месяцев масштабного вторжения РФ в Украину. В последнее время в городе участились взрывы, постоянно происходят "прилеты" и "хлопки", которые уничтожают технику и личный состав российских войск, базирующихся в захваченном городе. Буквально утром, 13 июля, стало известно, что в Мариуполе был нанесен удар по казармам кадыровцев.

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Мариупольвибухи