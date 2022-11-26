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У Маріуполі пролунав потужний вибух

Фото: у Маріуполі пролунав потужний вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень у суботу, 26 листопада, в окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Потужний вибух у Лівобережному районі Маріуполя на Східному. Деталі з'ясовуємо", - написав він.

Нагадаємо, раніше начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що противник готується до повторної битви за Маріуполь та вже стягує до міста війська.

Також під Маріуполем 21 листопада знову помітили рух військової техніки росіян.

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МаріупольВибухокупанти