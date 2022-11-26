В Мариуполе прогремел мощный взрыв

Днем в субботу, 26 ноября, в оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петр Андрющенко.

"Мощный взрыв в Левобережном районе Мариуполя на Восточном. Детали выясняем", - написал он.

Напомним, ранее начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что противник готовится к повторной битве за Мариуполь и уже стягивает к городу войска.

Также под Мариуполем 21 ноября снова заметили движение военной техники россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.