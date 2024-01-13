У Маріуполі пролунали вибухи

"Маріуполь. Гучно. Спостерігаємо за роботою ворожої ППО", - написав він.

За словами радника мера, російські окупанти знову розташували ППО біля житлової забудови.

Також Андрющенко повідомив про вибух та пожежу в районі промзоні на вулиці Тополіна у Маріуполі.

Додамо, що не лише у Маріуполі сьогодні чули вибухи. Також гучно сьогодні зранку було у тимчасово окупованому Бердянську. За даними місцевих жителів, вибухи пролунали в районі комендатури. Там помітили дим.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців запеклих боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу.

Згідно з опублікованими у мережі супутниковими знімками, російські окупанти хочуть з'єднати Маріуполь з російськими Ростовом, Таганрогом та іншими великими містами на Донбасі. Вони вже почали будувати дорогу.

Це дозволить загарбникам у майбутньому не використовувати Кримський міст, а переправляти засоби та сили на фронт морем та залізницею.