В Мариуполе прогремели взрывы

Взрывы в Мариуполе прогремели утром 13 января. В городе сработала российская противовоздушная оборона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Мариуполь. Громко. Наблюдаем за работой вражеской ПВО", - написал он.
По словам советника мэра, российские оккупанты снова расположили ПВО возле жилой застройки.
Также Андрющенко сообщил о взрыве и пожаре в районе промзоны на улице Тополина в Мариуполе.
Добавим, что не только в Мариуполе слышали взрывы. Также громко сегодня утром было во временно оккупированном Бердянске. По данным местных жителей, взрывы прогремели в районе комендатуры. Там был замечен дым.
Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.
Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.
Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.
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