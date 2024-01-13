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В Мариуполе прогремели взрывы

Фото: в Мариуполе 13 января раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы в Мариуполе прогремели утром 13 января. В городе сработала российская противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Громко. Наблюдаем за работой вражеской ПВО", - написал он.

По словам советника мэра, российские оккупанты снова расположили ПВО возле жилой застройки.

Также Андрющенко сообщил о взрыве и пожаре в районе промзоны на улице Тополина в Мариуполе.

Добавим, что не только в Мариуполе слышали взрывы. Также громко сегодня утром было во временно оккупированном Бердянске. По данным местных жителей, взрывы прогремели в районе комендатуры. Там был замечен дым.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев тяжелых боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу.

Согласно опубликованным в сети спутниковым снимкам, российские оккупанты хотят соединить Мариуполь с российскими Ростовом, Таганрогом и другими крупными городами на Донбассе. Они уже начали строить дорогу.

Это позволит захватчикам в будущем не использовать Крымский мост, а переправлять средства и силы на фронт по морю и железной дороге.

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