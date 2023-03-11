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В Мариуполе прогремели два взрыва, один из них - в районе аэропорта, - горсовет

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Суббота 11 марта 2023 14:40
В Мариуполе прогремели два взрыва, один из них - в районе аэропорта, - горсовет Фото: в Мариуполе прогремели два взрыва, один из них - в районе аэропорта (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Мариуполе прогремели два взрыва. Один из них в районе аэропорта, а другой - в районе Агробазы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского совета Мариуполя.

"Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах - в районе аэропорта и Агробазы. Вероятно попадание по расположению оккупантов. Информация уточняется", - отмечает горсовет.

Как пишет советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, один из столпов дыма - следствие взрыва газового баллона.

"Однако из-за "хлопка" в аэропорту оккупанты попытались сделать вброс о "прилете" на 23-м. Затем быстро переобулись, заявив, что "бытовой пожар". Точно известно о пожаре в частном доме, никаких многоэтажек", - пишет советник городского головы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Андрющенко, в результате удара по поселку Мангуш погибли около 20 оккупантов.

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