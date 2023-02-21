У Маріуполі пролунала серія вибухів

Пролунало щонайменше 11 вибухів. Частина з них, мабуть, ворожа протиповітряна оборона.

Відомо про два влучення – в районі АС-2 у Центральному районі та зупинки Стан-3000 у Кальміуському районі. Ймовірно, влучення були в місцях скупчення ворожої сили.

Також повідомляють про проблеми зі світлом та зв'язком у Центральному та Лівобережному районах. Наразі інформація перевіряється.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи в окупованих Донецьку, Макіївці, Харцизьку, Дебальцевому та Іловайську.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі пролунали вибухи.

Також повідомлялося, що у Лівобережному районі в Маріуполі росіяни нарощують кількість своїх вантажівок із БК, намагаючись сховатися від поразки ЗСУ.

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