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В Мариуполе прогремела серия взрывов

Фото: в Мариуполе прогремела серия взрывов (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 21 февраля прогремела серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского горсовета.

Прозвучало не менее 11 взрывов. Часть из них, вероятно, вражеская противовоздушная оборона.

Известно о двух попаданиях – в районе АС-2 в Центральном районе и остановках Стан-3000 в Кальмиусском районе. Вероятно, попадания были в местах скопления вражеской силы.

Также сообщают о проблемах со светом и связью в Центральном и Левобережном районах. В настоящее время информация проверяется.

Также местные Telegram-каналы сообщают о взрывах в оккупированных Донецке, Макеевке, Харцызске, Дебальцево и Иловайске.

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Мариуполе раздались взрывы

Также сообщалось, что в Левобережном районе в Мариуполе россияне наращивают количество своих грузовиков с БК, пытаясь скрыться от поражения ВСУ.

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МариупольВзрыв