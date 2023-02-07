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У Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту, - радник мера

Фото: у Маріуполі прогриміло п'ять потужних вибухів у районі порту (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Маріуполі вдень 7 лютого пролунали потужні вибухи в районі порту, куди окупанти завезли техніку та системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петра Андрющенка у Telegram.

"П'ять гучних вибухів поспіль у Приморському районі Маріуполя. Проросійські чати вичищаються зі швидкістю кулі. Наші повідомляють про джерело вибухів у районі порту. Куди нещодавно окупанти завезли техніку та ППО", - написав він.

За його словами, наразі подробиці встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни продовжують перекидати в окупований Маріуполь живу силу та техніку.

Крім того, ми писали, що окупанти використовують порт для накопичення військової сили. Вночі зафіксовано рух до порту Маріуполя 8 одиниць реактивних систем залпового вогню, 2 системи ППО типу С-300. Також до порту направили 6 автобусів із солдатами та 6 вантажівок із боєкомплектами.

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Російська ФедераціяМаріупольвибухиВійна в Україні