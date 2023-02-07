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В Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, - советник мэра

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Мариуполь, Вторник 07 февраля 2023 14:36
В Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, - советник мэра Фото: в Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполе днем 7 февраля прогремели мощные взрывы в районе порта, куда оккупанты завезли технику и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

"Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Куда недавно оккупанты завезли технику и ПВО", - написал он.

По его словам, в настоящее время подробности устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне продолжают перебрасывать в оккупированный Мариуполь живую силу и технику.

Кроме того, мы писали, что оккупанты используют порт для накопления военной силы. Ночью зафиксировано движение в порт Мариуполя 8 единиц реактивных систем залпового огня, 2 систем ПВО типа С-300. Также в порт направили 6 автобусов с солдатами и 6 грузовиков с боекомплектами.

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