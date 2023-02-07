В Мариуполе прогремело пять мощных взрывов в районе порта, - советник мэра

В Мариуполе днем 7 февраля прогремели мощные взрывы в районе порта, куда оккупанты завезли технику и системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram .

"Пять громких взрывов подряд в Приморском районе Мариуполя. Пророссийские чаты вычищаются со скоростью пули. Наши сообщают об источнике взрывов в районе порта. Куда недавно оккупанты завезли технику и ПВО", - написал он.

По его словам, в настоящее время подробности устанавливаются.