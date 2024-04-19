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В Маріуполі прогриміли вибухи, уражено пункт керування росіян

Фото: у Маріуполі вразили пункт керування росіян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунала низка вибухів. Попередньо відпрацювала ППО росіян, але є приліт по пункту керування загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо. Попередньо щонайменше один пропущений по пункту керування росіян. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Згодом Андрющенко уточив, що російське ППО вдарило по керівництву одного з батальйонів і опублікував мапу з місцем прильоту на території комбінату ім. Ілліча.

Ситуація в Маріуполі

Днями партизани зафіксували збільшення кількості російських військових в окупованому Маріуполі.

Також у місті росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків. Ватажок терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін видав указ про призов.

Крім того, в Маріуполі фіксують масові випадки захворювання на холеру.

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Маріуполь