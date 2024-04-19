В Маріуполі прогриміли вибухи, уражено пункт керування росіян

"Маріуполь. Три вибухи над ММК ім. Ілліча. Чим цього разу збивало ППО - встановлюємо. Попередньо щонайменше один пропущений по пункту керування росіян. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Згодом Андрющенко уточив, що російське ППО вдарило по керівництву одного з батальйонів і опублікував мапу з місцем прильоту на території комбінату ім. Ілліча.