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В Мариуполе прогремели взрывы, поврежден пункт управления россиян

Фото: в Мариуполе поразили пункт управления россиян (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел ряд взрывов. Предварительно отработала ПВО россиян, но есть прилет по пункту управления захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Три взрыва над ММК им. Ильича. Чем в этот раз сбивало ПВО - устанавливаем. Предварительно по меньшей мере один пропущен по пункту управления россиян. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Ситуация в Мариуполе

На днях партизаны зафиксировали увеличение количества российских военных в оккупированном Мариуполе.

Также в Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин. Главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин издал указ о призыве.

Кроме того, в оккупированном городе фиксируют массовые случаи заболевания холерой.

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Мариуполь