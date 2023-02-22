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В Мариуполе прилет по складу боекомплектов россиян, - горсовет

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Среда 22 февраля 2023 11:50
В Мариуполе прилет по складу боекомплектов россиян, - горсовет Фото: в Мариуполе прилет по составу БК россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Мариуполе раздался взрыв. Прилет зафиксирован в районе морского порта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Мариупольского городского совета.

"Прямо сейчас прилет по БК окупантов в районе морского порта. Хорошие новости продолжаются", - пишет пресс-служба.

Информацию о прилете также подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Порт 18 причал состав 3 - прилет подтверждаем", - уточняет Андрющенко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мариуполе, сегодня 22 февраля, во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Позже взрывы также были слышны в районе дачных поселений перед Талаковской.

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