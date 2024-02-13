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В Маріуполі "прилетіло" по розташуванню окупантів. Вибухи досі чують у Мангуші

Фото: в Маріуполі "прилетіло" по розташуванню окупантів 13 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Маріуполі 13 лютого лунали вибухи. Є "приліт" по розташуванню окупантів, причому детонацію, викликану "бавовною", досі чують у Мангуші, за 20 км від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Є приліт. Мангушська частина Маріупольського району по розташуванню окупантів", - розповів він.

За словами радника мера, "швидкі" вже мчать по вулиці Купріна в Маріуполі.

"Мангуш досі чує звуки детонації. Процес розмінування склада БК триває", - констатував він майже через годину після "бавовни".

Ситуація у Маріуполі

На початку лютого російські військові знову активізувалися в окупованому Маріуполі та районі. Ворог перекидає продукти харчування та теплі речі з Волновахи на узбережжя Азовського моря досить незвичайним маршрутом.

Водночас партизани руху "Атеш" у грудні 2023 року зізналися, що проводять розвідку в Маріуполі, "намагаючись збільшити кількість диверсій". Зазначимо, що у місті вже зафіксовано кілька масових випадків ліквідації загарбників.

Нагадаємо, тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ. При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт. Крім того, раніше повідомлялося про облаштування військових баз РФ у Маріуполі, які розташовані поза промисловою зоною міста. Тут окупанти накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу.

 

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Маріупольвибухи