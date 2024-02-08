Окупанти активізувалися в районі Маріуполя. Використовують незвичний маршрут

Російські військові знову активізувались у окупованому Маріуполі та районі. Ворог перекидує продукти харчування та теплі речі з Волновахи на узбережжя Азовського моря за досить незвичним маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вчора активізувався напрям на Волноваху - Донецьк. Вантажівки з боєкомплектом та типовим маркуванням "V" в квадраті.

"Знову фіксуємо незвичне. Військові "ГАЗель" - малі вантажівки з Волновахи на узбережжя Азову в Маріупольський район. Цікавий шлях постачання. Деталі з’ясовуємо. Попередньо - продукти харчування та теплі речі для новопривезеного м’яса. Але будемо дивитись", - написав він.

Ситуація у Маріуполі

Тимчасово окупований Маріуполь захоплено російськими військами у лютому 2022 року під час вторгнення РФ.

При цьому з перших днів вторгнення російські війська роблять все для того, щоб перетворити Маріуполь на військову базу, зокрема приморський порт. Наприклад, у серпні 2023 року в порту тимчасово окупованого Маріуполя пришвартувався російський військовий корабель, а також раніше там помітили чотири бойові вертольоти загарбників.

Крім того, раніше повідомлялося про облаштування військових баз РФ у Маріуполі, які розташовані поза промисловою зоною міста. Тут окупанти накопичують БК та тримають близько 100-150 особового складу.