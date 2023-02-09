У Маріуполі пожвавішав рух окупантів: прибуває жива сила і військова техніка, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка "Андрющенко Time".

Як зазначає радник, наразі у місті і навколо нього відбувається таке:

Днями РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

Нагадаємо, ми писали, яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести.

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