У Маріуполі пожвавішав рух окупантів: прибуває жива сила і військова техніка, - Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі посилився рух російських загарбників - надходить військова техніка і жива сила.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка "Андрющенко Time".
Як зазначає радник, наразі у місті і навколо нього відбувається таке:
Днями РБК-Україна повідомляло, що в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.
Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.
Нагадаємо, ми писали, яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести.
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