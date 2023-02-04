У Маріуполі поновився рух військової техніки РФ в бік Мангуша та Бердянська

У тимчасово окупованому Маріуполі поновився рух ворожої військової техніки, яка їде в бік Мангуша та Бердянська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
"Сьогодні поновився рух вантажівок з БК з Росії у напрямку Мангуша та Бердянська. Щонайменш 14 вантажівки вдень з позначками V в квадраті", - написав Андрющенко.
Зазначено, що через місто також проїхало десять автобусів набитих військовими окупантами в Мангушський район.
"Накопичення резервів та мобілізованих триває. Окупанти встановили реактивну артилерію в районі 23 мікрорайону неподалік від колишньгго комплексу "Аляска". Приблизно там, де днями вже завітала в гості Маріупольска бавовна. Мабуть, чекають на продовження", - додав радник.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в районі ТРЦ "ПортCity" Маріуполя пролунав вибух. Там росіяни облаштували свої місця базування.
Також раніше ми писали, що Росія стягує війська до Маріуполя та околиць - наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч людей.
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