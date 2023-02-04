В Мариуполе возобновилось движение военной техники РФ в сторону Мангуша и Бердянска

"Сегодня возобновилось движение грузовиков из БК из России в направлении Мангуша и Бердянска. По меньшей мере, 14 грузовиков днем с отметками V в квадрате", - написал Андрющенко.

Отмечено, что через город также проехали десять автобусов, набитых военными оккупантами в Мангушский район.

"Накопление резервов и мобилизованных продолжается. Оккупанты установили реактивную артиллерию в районе 23 микрорайона неподалеку от бывшего комплекса "Аляска". Приблизительно там, где на днях уже посетил гости Мариупольский хлопок. Видимо, ждут продолжения", - добавил советник.