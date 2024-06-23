В Маріуполі помітили третій танкер РФ: як це пов'язано з пусками ракет з Азовського моря

Останніми днями в порту Маріуполя помітили вже третій танкер РФ. Така активність може бути пов'язана з двома моментами, зокрема з пусками "Калібрів" з акваторії Азовського моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Зранку вже не було в акваторії порту, проте ввечорі вже на рейді в напряму на вхід до порту. Танкер вантажності візульно класу до 1000 тонн нафтопродуктів. За такий час спокійно міг пройти до порту Азов (Ростов-на-Дону), Ейськ та навіть Керч за певних умов", - розповів він.
За словами Андрющенка, є дві гипотези щодо такого руху.
Зазначимо, про ще два танкери, помічені у порту Маріуполя, повідомлялося буквально 22 червня та 14 червня.
22 червня повідомляли, що Росія почала запускати по Україні ракети "Калібр" з Азовського моря. Українські військові назвали це поворотним моментом.
Зазначимо, що на 23 червня у Чорному та Азовському морях фіксується перебування чотирьох російських кораблів, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр". Один знаходиться у Чорному і три – в Азовському морі.
Зазначимо, що активність російських кораблів у порту Маріуполя явище рідкісне. Так, у березні в порту Маріуполя був помічений перший корабель РФ з початку року. Другий корабель фіксували у Маріуполі на початку червня.
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