В Мариуполе был замечен третий танкер РФ: как это связано с пусками ракет с Азовского моря

"Утром уже не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении входа в порт. Танкер грузоподъемности визуально класса до 1000 тонн нефтепродуктов. За такое время спокойно мог пройти в порт Азов (Ростов-на-Дону), Эйск и даже Керчь при определенных условиях", - рассказал он.

С чем это может быть связано

По словам Андрющенко, есть две гипотезы относительно такого движения.

Первая. Учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество.

Учитывая удары по нефтебазам и местам хранения топлива, россияне решили разделить места хранения на большее количество. Вторая. Учитывая, что носители "Калибров" до сих пор не в портах Азова, а прячутся стоянками на рейде в канале, рано или поздно возникнет потребность заправки. Поэтому, не исключено, что захватчики готовят порт для столь быстрого захода ночью.

Отметим, о еще двух танкерах, замеченных в порту Мариуполя, сообщалось буквально 22 июня и 14 июня.