В Мариуполе был замечен третий танкер РФ: как это связано с пусками ракет с Азовского моря

За последние дни в порту Мариуполя заметили уже третий танкер РФ. Такая активность может быть связана с двумя моментами, в том числе с пусками "Калибров" из акватории Азовского моря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Утром уже не было в акватории порта, однако вечером уже на рейде в направлении входа в порт. Танкер грузоподъемности визуально класса до 1000 тонн нефтепродуктов. За такое время спокойно мог пройти в порт Азов (Ростов-на-Дону), Эйск и даже Керчь при определенных условиях", - рассказал он.
По словам Андрющенко, есть две гипотезы относительно такого движения.
Отметим, о еще двух танкерах, замеченных в порту Мариуполя, сообщалось буквально 22 июня и 14 июня.
22 июня сообщалоь, что Россия начала запускать по Украине ракеты "Калибр" с Азовского моря. Украинские военные назвали это поворотным моментом.
Отметим, что на 23 июня в Черном и Азовском морях фиксируется пребывание четырех российских кораблей, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр". Один находится в Черном и три - в Азовском море.
Отметим, что активность российских кораблей в порту Мариуполя явление редкое. Так, в марте в порту Мариуполя был замечен первый корабль РФ с начала года. Второй корабль фиксировали в Мариуполе в начале июня.
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