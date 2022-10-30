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У Маріуполі помітили активний рух російської військової техніки

Фото: через Маріуполь активно пересувається російська військова техніка (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У тимчасово окупованому Маріуполі спостерігається активний рух військової техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

За словами Андрющенка, це відбувається через заборону руху вантажівок через Кримський міст.

"Через центр міста на виїзд на Мангуш – танки на тягачах та жива сила вантажівками. Всі з позначкою V. Від сьогодні рух техніки окупантів супроводжується встановленням мобільних блокпостів та оперативних заходів із "зачистки" – вибіркової перевірки документів і телефонів. Близько 8:30 ранку з села Юр’ївка йшли шість КамАЗів з мобілізованими на полігон біля хутору Бабах-Тарама. На полігон прибуло два гвинтокрили з військовим керівництвом для показухи перевірки", – написав Андрющенко.

Ранніше повідомлялось, що росіяни починають проводити мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі та у найближчих населених пунктах. Вони планують мобілізувати до 10 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, що вартість збитків, які росіяни завдали Маріуполю, становить до 14,5 мільярда доларів.

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Маріуполь