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У Маріуполі підірвали автомобіль з представником окупаційної влади

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Маріуполь, Субота 26 листопада 2022 02:12
У Маріуполі підірвали автомобіль з представником окупаційної влади Фото: у Маріуполі підірвали автомобіль з представником окупаційної влади (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув росіянин, який працював в окупаційній адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та РІА "Новости".

Наголошується, що інцидент стався 24 листопада на дорозі біля вул. Громовий 63 біля району окупаційної адміністрації.

Вибухнув "ВАЗ", за кермом якого знаходився військовий чиновник. Він не вижив.

Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, зазнали поранень. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили до донецького шпиталю.

Другий поранений отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває у Маріупольській лікарні №2.

Вибух підтверджують і російські ЗМІ.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що після відступу загарбників із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості ворожих військ. Саме місто впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.

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