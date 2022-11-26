У Маріуполі підірвали автомобіль з представником окупаційної влади

У Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув росіянин, який працював в окупаційній адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка та РІА "Новости" .

Наголошується, що інцидент стався 24 листопада на дорозі біля вул. Громовий 63 біля району окупаційної адміністрації.

Вибухнув "ВАЗ", за кермом якого знаходився військовий чиновник. Він не вижив.

Ще двоє росіян, які перебували в автомобілі, зазнали поранень. Одного пораненого з опіками високого ступеня відправили до донецького шпиталю.

Другий поранений отримав перелом руки, черепно-мозкову травму та перебуває у Маріупольській лікарні №2.

Вибух підтверджують і російські ЗМІ.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що після відступу загарбників із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості ворожих військ. Саме місто впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу росіян.

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