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У Маріуполі під час тривоги пролунали вибухи, - радник мера

Фото: у Маріуполі під час тривоги пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Маріуполі вранці 22 лютого знову пролунали вибухи. Перед "бавовною" окупанти включили сирени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram .

"У Маріуполі включили сирени і (прогримів - ред.) потужний вибух. Знову працює ППО оккупантів? Щось трапилося?", - написав він.

Детальної інформації про вибухи наразі немає.

Оновлено 10:45.

За словами Андрющенка, у місті чути ще один вибух.

"Ще один вибух. Добре. Відчуття, що всі напрацювання маріупольського спротиву накривають одним махом. Маріуполь. Тримайся. Незабаром. Незабаром ми повернемося", - написав він.

Оновлено 10:57.

Ще серію вибухів зафіксовано в районі дачних поселень перед Талаковською, пише Андрющенко.

Нагадаємо, у ніч на 22 лютого у тимчасово окупованому Маріуполі пролунала серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, є попадання до складу боєприпасів та місце базування окупантів.

Також сьогодні вранціу всій Україні оголосили повітряну тривогу. Причиною цього є зліт російської авіації у Білорусі.

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МаріупольВибухВійна в Україні