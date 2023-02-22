У Маріуполі під час тривоги пролунали вибухи, - радник мера

"У Маріуполі включили сирени і (прогримів - ред.) потужний вибух. Знову працює ППО оккупантів? Щось трапилося?", - написав він.

Детальної інформації про вибухи наразі немає.

Оновлено 10:45.

За словами Андрющенка, у місті чути ще один вибух.

"Ще один вибух. Добре. Відчуття, що всі напрацювання маріупольського спротиву накривають одним махом. Маріуполь. Тримайся. Незабаром. Незабаром ми повернемося", - написав він.

Оновлено 10:57.

Ще серію вибухів зафіксовано в районі дачних поселень перед Талаковською, пише Андрющенко.