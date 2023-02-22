В Мариуполе во время тревоги прогремели взрывы, - советник мэра

"В Мариуполе включили сирены и (прогремел - ред.) мощный взрыв. Снова работает ПВО окупантов? Что-то случилось?", - написал он.

Подробной информации о взрывах пока нет.

Обновлено 10:45.

По словам Андрющенко, в городе слышен еще один взрыв.

"Еще один взрыв. Хорошо. Ощущение, что все наработки мариупольского сопротивления накрывают одним махом. Мариуполь. Держись. Скоро. Скоро мы вернемся", - написал он.

Обновлено 10:57.

Еще серия взрывов зафиксирована в районе дачных поселений перед Талаковской, пишет Андрющенко.