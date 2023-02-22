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В Мариуполе во время тревоги прогремели взрывы, - советник мэра

Фото: в Мариуполе во время тревоги прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Мариуполе утром 22 февраля вновь прогремели взрывы. Перед "хлопком" оккупанты включили сирены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе включили сирены и (прогремел - ред.) мощный взрыв. Снова работает ПВО окупантов? Что-то случилось?", - написал он.

Подробной информации о взрывах пока нет.

Обновлено 10:45.

По словам Андрющенко, в городе слышен еще один взрыв.

"Еще один взрыв. Хорошо. Ощущение, что все наработки мариупольского сопротивления накрывают одним махом. Мариуполь. Держись. Скоро. Скоро мы вернемся", - написал он.

Обновлено 10:57.

Еще серия взрывов зафиксирована в районе дачных поселений перед Талаковской, пишет Андрющенко.

Напомним, в ночь на 22 февраля во временно оккупированном Мариуполе прогремела серия мощных взрывов. По предварительной информации, есть попадания в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.

Также сегодня утром по всей Украине объявили воздушную тревогу. Причиной тому является взлет российской авиации в Беларуси.

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