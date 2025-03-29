У Маріуполі партизани підпалили базу росіян: що відомо

23 березня партизани з "Маріуполь. Спротив" здійснили успішну операцію, підпаливши базу-стоянку російських військ на Правому березі міста.

Внаслідок цього кілька транспортних засобів та боєприпаси загарбників були знищені.

Як стало відомо, партизани дізналися про місцерозташування бази завдяки публікаціям двох кавказьких "блогерів", які оприлюднили фотографії та деталі, що дозволили ідентифікувати слабкі місця охорони.

Це стало важливим етапом для планування операції, що призвела до значних втрат серед росіян.