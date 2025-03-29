В Мариуполе партизаны подожгли базу россиян: что известно

Напомним, что в ночь на 28 февраля в Приморском районе Мариуполя был взорван автомобиль с сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

После подрыва в городе увеличилось количество оперативных групп ФСБ. В частности российские террористы массово проводят задержания и пытаются выследить украинское подполье.