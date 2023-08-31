У Маріуполі партизани підпалили базу окупантів, - радник мера

"Група "Ї" Маріупольского Спротиву повідомляє про чергову вдалу акцію підпалу", написав Андрющенко.

За його словами, шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів знешкоджено щонайменше чотири транспортних засоби росіян - "Газель", дві "Ниви" та "Буханка".

"Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу!", - зазначив радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь у Донецькій області захоплений російськими окупантами з перших днів масштабного вторгнення в Україну наприкінці лютого минулого року.

Попри те, що окупанти вважають місто своїм тилом і перетворюють його на військову базу, там постійно відбуваються вибухи та "бавовна". Не рідкісні й внутрішні розбірки, через які страждають цивільні.

Наприклад, нещодавно кадировці влаштували стрілянину в окупованому Урзуфі, під Маріуполем. Внаслідок інциденту загинули мирні жителі.

Крім того, у місті добре розвинений партизанський рух. Зокрема, у середині серпня партизани підпалили базу російських загарбників у тимчасово окупованому Маріуполі.