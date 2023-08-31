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В Мариуполе партизаны подожгли базу оккупантов, - советник мэра

Фото: в Мариуполе партизаны подожгли базу окупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Партизаны подожгли базу россиян во временно оккупированном Мариуполе. В результате захватчики потеряли по меньшей мере четыре транспортных средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления сообщает об очередной удачной акции поджога", написал Андрющенко.

По его словам, путем контролируемого поджога территории базирования оккупантов обезврежены по меньшей мере четыре транспортных средства россиян - "Газель", две "Нивы" и "Буханка".

"Мариуполь продолжает выжигать русню, приближая победу!", - отметил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь в Донецкой области захвачен российскими оккупантами с первых дней масштабного вторжения в Украину в конце февраля прошлого года.

Несмотря на то, что оккупанты считают город своим тылом и превращают его в военную базу, там постоянно происходят взрывы и "бавовна". Не редки и внутренние разборки, из-за которых страдают гражданские.

К примеру, недавно кадыровцы устроили стрельбу в оккупированном Урзуфе, под Мариуполем. В результате инцидента погибли мирные жители.

Кроме того, в городе хорошо развито партизанское движение. В частности, в середине августа партизаны подожгли базу российских захватчиков во временно оккупированном Мариуполе.

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МариупольДонецкая областьокупантиВойна России против Украины