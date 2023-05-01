В Маріуполі окупанти запустили роботу "призовних комісій" для мобілізації, - міськрада

"Наказ про створення таких "комісій" підписав ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін. Документ вже розміщено на "офіційних" каналах окупаційної "адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко зазначив, що спочатку російські окупанти принесли в Донецьку область війну, зруйнували її міста та села, вбили десятки тисяч мирних жителів, зробили їх заручниками обставин, а тепер хочуть зробити з них резервістів.

Потім планується кидати їх на фронт у якості гарматного м'яса. За його словами, Росія вже довела всьому світові, що життя людей для неї нічого не варте, це лише ресурс для ведення кровавої та загарбницької війни.

До серпня в окупованому місті триватиме "призов" чоловіків 1996-2005 років народження. При цьому так звані "місцеві адміністрації" мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю.