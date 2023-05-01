В Мариуполе оккупанты запустили работу "призывных комиссий" для мобилизации, - горсовет

"Приказ о создании таких "комиссий" подписал главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин. Документ уже размещен на "официальных" каналах оккупационной "администрации", - говорится в сообщении.

Мариупольский городской голова Вадим Бойченко отметил, что сначала российские оккупанты принесли в Донецкую область войну, разрушили ее города и села, убили десятки тысяч мирных жителей, сделали их заложниками обстоятельств, а теперь хотят сделать из них резервистов.

Затем планируется бросать их на фронт в качестве пушечного мяса. По его словам, Россия уже доказала всему миру, что жизнь людей для нее ничего не стоит, это только ресурс для ведения кровавой и захватнической войны.

До августа в оккупированном городе продлится "призыв" мужчин 1996-2005 годов рождения. При этом так называемые "местные администрации" должны искать граждан, не выполняющих "военные обязательства". Им угрожают уголовной ответственностью.