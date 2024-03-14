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У Маріуполі окупанти залякують людей під "вибори": затримують на камери нібито за "шпигунство"

Фото: Бойовики терористичної організації "ДНР" (УНІАН)
Автор: Вадим Ребрина

Напередодні так званих президентських виборів окупанти розпочали облави та пошуки "диверсантів" у Маріуполі. У різних районах міста загарбники патрулюють вулиці та зупиняють автомобілі маріупольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міську раду Маріуполя у Telegram.

Зокрема, бойовики терористичної організації "ДНР" затримали жінку, яку звинуватили у "шпигунстві та передачі відомостей про місця розташування військовослужбовців".

Затримання відбулося показово на камери, щоб залякати місцеве населення, наголосили у міськраді.

Там зазначили, що росіяни бояться маріупольців та не довіряють їм.

"Тож навіть дострокове голосування проводили із військовими, а на виборчих дільницях будуть знаходитися озброєні представники окупантів. Усе, щоб місцеві жителі зробили "правильний вибір", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

"Вибори" на тимчасово окупованих територіях України проводять достроково. Часто окупанти для контролю "голосування" використовують подомовий обхід, але й не лише. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна.

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