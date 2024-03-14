У Маріуполі окупанти залякують людей під "вибори": затримують на камери нібито за "шпигунство"

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

"Вибори" на тимчасово окупованих територіях України проводять достроково. Часто окупанти для контролю "голосування" використовують подомовий обхід, але й не лише. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна.

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