В Мариуполе оккупанты запугивают людей под "выборы": задерживают на камеры якобы за "шпионаж"

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

"Выборы" на временно оккупированных территориях Украины проводятся досрочно. Часто оккупанты для контроля "голосования" используют подомовый обход, но и не только. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина .

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