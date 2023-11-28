У Маріуполі через загарбників радіаційний фон перевищив норму в 15 разів
В Маріуполі рівень радіаційної норми перевищено у 15 разів. Окупанти намагаються заспокоїти населення, але насправді таким чином прикривають свій черговий воєнний злочин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петро Андрющенка в Telegram.
"В Маріуполі зафіксували в 15,5 раза підвищений радіаційний фон на пляжі "Піщаний" в районі порту. Рівень становив 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г. Тобто в 15 разів більший за безпеку", - розповідає Андрющенко.
Зазначається, що місцеві пропагандисти розтлумачували таке зростання показників, як "безпечне" для населення, та пояснили це "нещодавнім штормом".
Втім, як підкреслює Андрющенко, обидва виправдання є хибними.
"Дійсно, в районі пляжу "Піщаний" існують так звані "чорні піски", які "фонять". Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу", - пояснює радник мера Маріуполя.
Втім, за його словами, справжньою причиною оголення "чорних пісків" є не шторм, а постійні бомбардування та обстріли міста на тлі російської окупації.
"Однак, не лише "Піщаний". Якби хтось проміряв рівень радіації на Азовсталі на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем в море, то картина стала б по-справжньому апокаліптично яскрава", - підкреслює Андрющенко.
Він зауважив, що саме тому окупанти зараз не проводять там заміри з метою приховати вчинений ними екоцид.
Російський екоцид на півдні Україні
Зауважимо, що росіяни, ведучи війну проти України, вчиняють масовий екоцид на її території.
Наймасштабнішою екологічною трагедією, яку вчинили росіяни, став підрив Каховської ГЕС. У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали її, що спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської області. Найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.
Своєю чергою, теракт міг спровокувати трагічніші наслідки, оскільки неконтрольоване зниження рівня води створило додаткові загрози для ЗАЕС, спричинивши значні проблеми підживлення турбін та систем безпеки.
ООН назвало такий черговий терористичний російський акт - екологічною катастрофою великого масштабу, яка виходить за межі України.
Крім того, напередодні стало відомо, що російські окупаційні війська крадуть тварин з Херсонського заповідника "Асканія-Нова" та перевозять їх до краснодарського "Сафарі-парк". У Центрі національного спротиву наголосили, що дані дії є формальною крадіжкою та знищенням унікальної фауни заповідника.
Раніше ми також розповідали, що росіяни зробили з островом Джарилгач. Відомо, що на тимчасово окупованому острові в Херсонській області близько тижня тривала пожежа. Вогонь знищував найціннішу ділянку всієї території - заповідну, де розташовувалися унікальні види флори та фауни. Згодом стало відомо, що вся ця зона знищена повністю, а це майже 16 кілометрів.
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