Під Маріуполем окупанти влаштували масові "зачистки": перекривають дороги
Російські загарбники розпочали чергову хвилю масових "зачисток" під окупованим Маріуполем. У цьому їм допомагають місцеві колаборанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера міста Петро Андрющенка в Telegram.
Як попереджає радник мера міста, окупанти влаштували зачистки у селах.
Так, у Стародубівці Мангушського району (частина Маріупольського) третій день тривають зачистки.
"Вчора вперше село закрили на в'їзд та виїзд. Після Комишуватої та Дем'янівки вздовж траси на Крим, пішли на північ в бік Бойового (Нікольський район) та Розівки (Запорізька область), де велика концентрація резервів", - інформує Андрющенко.
Також він повідомляє про колаборантів, які активно співпрацюють з окупаційною адміністрацією та катують людей.
Зокрема, повідомляється про двох зрадників - брата та сестру зі Стародубівки та Захарівки, яких особисто знає сам радник мера Маріуполя. Він наголошує, що дані особи не гребують катувати та здавати окупантам навіть власних сусідів та друзів.
Ситуація в окупованому Маріуполі
Вчора стало відомом, що місті рівень радіаційної норми перевищено у 15 разів. Окупанти намагаються заспокоїти населення, але насправді таким чином прикривають свій черговий воєнний злочин.
Напередодні стало відомо, що у Маріуполі невідомі ліквідували 6 загарбників. Це не перші випадки загадкових убивств росіян у місті.
Втім, ліквідацією окупантів-керівників займаються і їх підлеглі. Так, російські військові нещодавно вбили в Маріуполі свого командира.
Водночас самим маріупольцям доводиться вкрай важко, адже окупанти провалили вже другий опалювальний сезон. Десятки будинків вцілілого після російських руйнувань міста досі залишається без тепла.
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