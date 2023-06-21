У Маріуполі окупанти створюють "філіал" Чорноморського флоту, - ЦНС

Як зазначають у ЦНС, завершення організаційних заходів та перебазування корабельного складу флоту заплановано до 1 липня.

Окупанти планують укомплектувати Азовський ВМР за рахунок корабельного складу Чорноморського флоту та Каспійської флотилії ВМФ РФ.

Загалом у складі Азовського ВМР перебуватиме вісім бойових кораблів та катерів, а також 16 суден забезпечення. Зокрема, йдеться про малі ракетні кораблі "Циклон", "Аскольд", які проходять випробування, "Амур", який ще будується, морський тральщик "Ковровец" та інші кораблі.

За інформацією ЦНС, сумарний ракетний залп трьох малих ракетних кораблів - 24 КРМБ типу "Калібр".

Чорноморський флот РФ

Чорноморський флот ВМФ Росії - частина військово-морських сил РФ, розташована у Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море.

До складу флоту входить 14 великих кораблів (2 великих протичовнових корабля, 3 сторожових фрегата, 2 ракетних корабля на повітряній подушці, 7 великих десантних кораблів), 2 дизельних підводних човна, 23 малих кораблів і катерів (7 протичовнових кораблів, 2 ракетних корабля, 6 ракетних катерів, 8 тральщиків).

У квітні 2022 року Військово-морські сили України знищили ракетний крейсер "Москва" - флагмана Чорноморського флоту й один із найбільших кораблів у складі ВМФ Росії.

Ситуація у Маріуполі

Маріуполь був однією з головних цілей РФ з початку вторгнення. Українські захисники героїчно боронили його, але в травні 2022 року місто було повністю окуповане і зруйноване.

Наразі Маріуполь виконує функцію точки базування загарбників, там будують оборонні споруди, розташовують склади тощо. Наприклад, нещодавно стало відомо, що росіяни шукають шляхи постачання боєприпасів з Маріуполя на Бердянський напрямок та Вугледар, тому вирішили розчистити колію до порту.

Раніше ми повідомляли, що окупанти перекинули незвичний боєкомплект з Маріуполя та району на Бердянський напрямок, а також ремонтують гармати на одному з заводів.